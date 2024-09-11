Митюков Демитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Отец: не указан
Мать: Митюков Петр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1901
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно