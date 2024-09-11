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Митюков Демитрий Петрович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876

Отец: не указан

Мать: Митюков Петр Павлович

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Митюков Степан Дмитревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Митюков Маркел Дмитревич

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Митюков Иван Дмитревич

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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