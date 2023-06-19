Зенин Терентий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1909
Отец: Зенин Иван
Мать: не указана
Призыв на военную службу
01.09.1929
Военная награда
03.11.1944
Орден Красной Звезды
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
10.12.1956
Смерть
Неизвестно