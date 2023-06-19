Зенин Терентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенин Терентий Иванович

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Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1909

Отец: Зенин Иван

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
01.09.1929
Военная награда
03.11.1944
Орден Красной Звезды
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
10.12.1956
Смерть
Неизвестно