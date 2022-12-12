Лавренова (Баюнкина) Марфа Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова (Баюнкина) Марфа Кононовна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1902 ст.

Муж: Лавренов Яков Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1903 ст.

Сын: Лавренов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Лавренов Яков Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1905 ст.

Сын: Лавренов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лавренов Яков Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.

Сын: Лавренов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Лавренов Яков Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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