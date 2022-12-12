Лавренова (Баюнкина) Марфа Кононовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
18.04.1903 ст.
Сын: Лавренов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Лавренов Яков Никитич
Рождение ребёнка
27.01.1905 ст.
Сын: Лавренов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Лавренов Яков Никитич
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Лавренов Яков Никитич
Смерть
Неизвестно