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Корноухов Григорий Артемьевич

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Корноухов Артемий Андреевич

Мать: Корноухова Фёкла Федоровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Авдотья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Корноухов Феофан Григорьевич

Мать ребёнка: Корноухова Авдотья

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (дев.Корноухова) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Корноухова Авдотья

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1850

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