Корноухов Григорий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корноухова Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Корноухов Феофан Григорьевич
Мать ребёнка: Корноухова Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (дев.Корноухова) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Корноухова Авдотья
Смерть
1850