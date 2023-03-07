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Ефремов Николай Петрович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

07.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902

Отец: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Мать: Ефремова Вера Солдатова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ефремов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария Гурковская

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова Мария Гурковская

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова Мария Гурковская

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова Мария Гурковская

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Ефремов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария Гурковская

Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Мария Гурковская

Смерть
Неизвестно
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