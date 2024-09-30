Халцонен (Коцалайнен) Анна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения25.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1904
Рождение ребёнка
26.06.1905
Сын: Халцонен Константин Петрович
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
22.11.1906
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
21.09.1911
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
22.11.1914
Дочь: (Халцонен) Люли Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
20.01.1917
Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна
Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно