Халцонен (Коцалайнен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Коцалайнен) Анна Абрамовна

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1904

Муж: Халцонен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
26.06.1905

Сын: Халцонен Константин Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1906

Сын: Халцонен Иван Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1911

Сын: Халцонен Вяйнё Петрович

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1914

Дочь: (Халцонен) Люли Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1917

Дочь: (Халцонен) Эльза Петровна

Отец ребёнка: Халцонен Петр Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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