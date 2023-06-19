Брагин Алексей Федоров
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Брагин Фёдор Миронов
Мать: Брагина Василиса Егорова
Рождение ребёнка
20.04.1871
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Брагина Зиновия Ефимова
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Брагина Зиновия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брагина Зиновия Ефимова
Смерть
Неизвестно