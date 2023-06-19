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Брагин Алексей Федоров

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Брагин Фёдор Миронов

Мать: Брагина Василиса Егорова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1871

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Брагина Зиновия Ефимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Брагина Зиновия Ефимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Зиновия Ефимова

Смерть
Неизвестно