Мария Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ефремова

Место рождения

Новолок, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

Около 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Новолок, Синцовская волость, Осташковский уезд
Бракосочетание
25.01.1906

Муж: Васильев Евстигней Васильев

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Васильев Платон Евсигнеев

Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Симеон

Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: Александра Евстигнеева

Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев