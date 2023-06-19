Мария Ефремова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1906
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Васильев Платон Евсигнеев
Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев
Рождение ребёнка
1915
Сын: Симеон
Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: Александра Евстигнеева
Отец ребёнка: Васильев Евстигней Васильев