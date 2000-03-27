Аглиуллин Габдулла Аглиуллович
Место рождения
Дата рождения25.07.1924
Дата смерти27.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941
Смерть
27.03.2000