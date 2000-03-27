Аглиуллин Габдулла Аглиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглиуллин Габдулла Аглиуллович

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Место рождения

Верхнее Балтаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.07.1924

Дата смерти

27.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Балтаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.03.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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