Кочеулова (Поповъ) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Поповъ Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кочеуловъ Дмитрий
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Кочеуловъ Александръ
Отец ребёнка: Кочеуловъ Дмитрий
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочеуловъ Дмитрий