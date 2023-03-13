Кочеулова (Поповъ) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеулова (Поповъ) Ефросинья

Кочеулова (Поповъ) Ефросинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Поповъ Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кочеуловъ Дмитрий

Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Кочеуловъ Александръ

Отец ребёнка: Кочеуловъ Дмитрий

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочеуловъ Дмитрий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close