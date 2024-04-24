Гераськин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти13.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Военная служба
?.11.1935 или ?.11.1937
Рождение ребёнка
09.09.1940
Дочь: Марченко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Горшкова Мария Васильевна
Военная служба
23.06.1941 или 25.09.1945
В ВОВ с июля 1941 по май 1945 в составе 569 противотанкового истрибительного артиллерийского полка. Шофëр.
Смерть
13.01.1972