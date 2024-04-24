Гераськин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГераськин Михаил Николаевич

Гераськин Михаил Николаевич

Место рождения

Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

13.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Гераскин Николай Игнатьевич

Мать: Гераськина Аграфена Кузьминична

Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
?.11.1935 или ?.11.1937
Рождение ребёнка
09.09.1940

Дочь: Марченко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Горшкова Мария Васильевна

Военная служба
23.06.1941 или 25.09.1945
В ВОВ с июля 1941 по май 1945 в составе 569 противотанкового истрибительного артиллерийского полка. Шофëр.
Смерть
13.01.1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.