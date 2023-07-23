Ондар Зоя Кара-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Мать: Монгуш Минчеймаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торештей Менги Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ондар Наталья Артуровна
Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оюн Надежда Артуровна
Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич
Бракосочетание
Неизвестно