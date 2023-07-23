Ондар Зоя Кара-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Зоя Кара-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Мать: Монгуш Минчеймаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торештей Менги Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Эдуард Артурович

Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Наталья Артуровна

Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Алдар Артурович

Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оюн Надежда Артуровна

Отец ребёнка: Ондар Артур Ымыштаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ондар Артур Ымыштаевич

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