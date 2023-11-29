Василиса Дементиева
Место рождения
Дата рождения1726
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Карлагин Дементий Ларионов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Выдана замуж
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кондратий Артмемиев
Отец ребёнка: Артемий Данилов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Пелагея Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Данилов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Агафья Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Данилов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ларион Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Данилов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Домна Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Данилов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анисья Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Данилов