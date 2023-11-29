Василиса Дементиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Дементиева

Василиса Дементиева

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Карлагин Дементий Ларионов

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край
Выдана замуж
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кондратий Артмемиев

Отец ребёнка: Артемий Данилов

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Пелагея Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Данилов

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Агафья Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Данилов

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ларион Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Данилов

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Домна Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Данилов

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анисья Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Данилов

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.