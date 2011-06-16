Лабетов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1950
Дата смерти16.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1973
Сын: Лабетов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Лабетова (Касько) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1974
Дочь: Толстова (Лабетова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Лабетова (Касько) Татьяна Ивановна
Бобров Владимир Николаевич
Смерть
16.06.2011