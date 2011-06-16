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Лабетов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1950

Дата смерти

16.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1950

Отец: Лабетов Сергей Иванович

Мать: Лабетова (Теплова) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабетова (Касько) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1973

Сын: Лабетов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лабетова (Касько) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1974

Дочь: Толстова (Лабетова) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Лабетова (Касько) Татьяна Ивановна

Бобров Владимир Николаевич
Смерть
16.06.2011

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