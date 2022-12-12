Неворотова Мавра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова Мавра Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Неворотов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Неворотов Гаврила

Рождение ребёнка
1803

Сын: Неворотов Сафрон Гаврилович

Отец ребёнка: Неворотов Гаврила

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Гаврила

Смерть
До 1850
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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