Неворотова Мавра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Неворотов Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Неворотов Гаврила
Рождение ребёнка
1803
Сын: Неворотов Сафрон Гаврилович
Отец ребёнка: Неворотов Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неворотов Гаврила
Смерть
До 1850