(Фёдорова-Авдеева (Захарова)) Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фёдорова-Авдеева (Захарова)) Евгения Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1941

Дочь: Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич

Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
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