(Фёдорова-Авдеева (Захарова)) Евгения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1941
Дочь: Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич
Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Житомир, Житомирська область