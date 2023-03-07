Мусихин Артемий (Ортюшка) Исаков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1692
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Мусихин Михаил (Мишка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Мусихин Павел (Пашка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1692