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Мусихин Артемий (Ортюшка) Исаков

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Место рождения

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1692

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Мусихин Исак (Исачко Исай) Павлов

Мать: Мусихина Ульяна Устинова

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Мусихин Михаил (Мишка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Мусихин Павел (Пашка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1692
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