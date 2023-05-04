Сычев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычев Иван Куприянович
Мать: Пашкова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычева Галина Валерьевна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычев Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Смерть
Неизвестно