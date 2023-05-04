Сычев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычев Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычев Иван Куприянович

Мать: Пашкова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычева Галина Валерьевна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Смерть
Неизвестно