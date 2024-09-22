Васке София Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кальвияйнен Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Кальвияйнен Матвей Яковлевич
Смерть
Неизвестно