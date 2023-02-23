Акулина Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1843 ст.
Сын: Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афросинья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно