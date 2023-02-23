Акулина Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1843 ст.

Сын: Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афросинья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильев

Смерть
Неизвестно
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