Немая Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немая Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немой Роман Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Гончаренко (Немая) Ульяна Романовна

Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Немой Василий Романович

Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Немая) Ефимия Романовна

Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Немая) Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Немая) Анисья Романовна

Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Немой Прокл Романович

Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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