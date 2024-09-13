Немая Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Гончаренко (Немая) Ульяна Романовна
Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Немая) Ефимия Романовна
Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Немая) Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Немая) Анисья Романовна
Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Немой Роман Васильевич
Смерть
Неизвестно