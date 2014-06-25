Гоманов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоманов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1958

Дата смерти

25.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1958

Отец: Гомонов Сергей Григорьевич

Мать: Авдеева Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
02.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Краснощеково Кувандыкского района Оренбургской области РСФСР
Рождение ребёнка
04.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Краснощеково Кувандыкского района Оренбургской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2014
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