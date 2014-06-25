Гоманов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1958
Дата смерти25.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1958
Рождение ребёнка
02.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Краснощеково Кувандыкского района Оренбургской области РСФСР
Рождение ребёнка
04.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Краснощеково Кувандыкского района Оренбургской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2014