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Ушаков Александр Алексеевич

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Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

25.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ушаков Алексей

Мать: не указана

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Ушакова Агнея Аполоновна

Призыв на военную службу
30.06.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Военная служба
С 09.09.1942 по 12.11.1942
Воинская часть: 4 осб 11 осбр Старший лейтенант
Военная служба
С 09.09.1942
БУКС ЛенФ
Смерть
25.06.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Воинская часть: 880 сп 189 сд Старший лейтенант
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинградская обл., г. Ленинград, Московское ш., из города, дворец Советов, левее, 500 м, могила № 23, ряд 1, с правой стороны, снизу
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