Ушаков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти25.06.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ушаков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1933
Жена: Ушакова Агнея Аполоновна
Призыв на военную службу
30.06.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Военная служба
С 09.09.1942 по 12.11.1942
Воинская часть: 4 осб 11 осбр Старший лейтенант
Военная служба
С 09.09.1942
БУКС ЛенФ
Смерть
25.06.1943
Воинская часть: 880 сп 189 сд Старший лейтенант
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., г. Ленинград, Московское ш., из города, дворец Советов, левее, 500 м, могила № 23, ряд 1, с правой стороны, снизу