Ягунов Михаил 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ягунов Михаил

Место рождения

Порт-Артур Китай

Дата рождения

1897

Дата смерти

05.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ягунов Иван

Мать: Ягунов Устинья

Порт-Артур Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягунова (Харламова) Анна

Рождение ребёнка
14.08.1927

Сын: Ягунов Василий

Мать ребёнка: Ягунова (Харламова) Анна

СССР
Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: Захарова (Ягунова) Галина

Мать ребёнка: Ягунова (Харламова) Анна

Смерть
05.09.1937
Кемерово

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