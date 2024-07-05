Ягунов Михаил
Место рожденияПорт-Артур Китай
Дата рождения1897
Дата смерти05.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ягунов Иван
Мать: Ягунов Устинья
Порт-Артур Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягунова (Харламова) Анна
Рождение ребёнка
14.08.1927
Сын: Ягунов Василий
Мать ребёнка: Ягунова (Харламова) Анна
СССР
Рождение ребёнка
19.01.1928
Дочь: Захарова (Ягунова) Галина
Мать ребёнка: Ягунова (Харламова) Анна
Смерть
05.09.1937
Кемерово