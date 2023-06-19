Столяров Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Столяров Иван Петрович
Мать: Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
25.05.1924
Сын: Столяров Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Таисия
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
1947
Ташкент