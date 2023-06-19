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Столяров Владимир Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1894

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Столяров Иван Петрович

Мать: Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.1924

Сын: Столяров Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Таисия

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
1947
Ташкент