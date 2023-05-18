Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Александрович

Глухое, Несвойская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Александрович

Глухое, Несвойская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Афанасья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Александрович

Глухое, Несвойская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Александрович

Смерть
Неизвестно