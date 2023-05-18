Ульяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Александрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Александрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Афанасья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно