Евпл Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Гаврила Спиридонов
Мать: Прасковья Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Стефан Евплов
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марина Евплова
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Евплова
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Авдотья Евплова
Мать ребёнка: Настасья
Смерть
1852