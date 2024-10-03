Евпл Гаврилов Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евпл Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Гаврила Спиридонов

Мать: Прасковья Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Стефан Евплов

Мать ребёнка: Настасья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марина Евплова

Мать ребёнка: Настасья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Евплова

Мать ребёнка: Настасья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Авдотья Евплова

Мать ребёнка: Настасья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1852
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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