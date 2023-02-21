Кривошеев Филипп Никитович
Место рожденияд. Орловка Чернский уезд Тульская губерния
Дата рождения13.07.1910
Дата смерти05.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910
д. Орловка Чернский уезд Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1930
Дочь: Чугунова Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: Кривошеева Пелагея Ильинична
Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.11.1978
Москва, город федерального значения Москва