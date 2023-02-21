Кривошеев Филипп Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Филипп Никитович

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Место рождения

д. Орловка Чернский уезд Тульская губерния

Дата рождения

13.07.1910

Дата смерти

05.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910

Отец: Кривошеин Никита Никифорович

Мать: Кривошеина Евдокия Андреевна

д. Орловка Чернский уезд Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1930

Дочь: Чугунова Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Кривошеева Пелагея Ильинична

Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.11.1978
Москва, город федерального значения Москва
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