Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шакур

Мать: Рузалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марат

Мать ребёнка: Гульназ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульназ