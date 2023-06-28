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Руслан
Руслан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шакур
Мать
Рузалия
Жена
Гульназ
Дети
Марат
Добавил:
ВХ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шакур
Мать:
Рузалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Марат
Мать ребёнка:
Гульназ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Гульназ
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