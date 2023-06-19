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Горбачёва (Логиновская) Лидия Николаевна
Горбачёва (Логиновская) Лидия Николаевна
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Место рождения
Ершово
, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
15.12.1954
Пол
Женский
Отец
Козлов Николай Гаврилович
1927 г.р.
Мать
Логиновская Екатерина Петровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1954
Отец:
Козлов Николай Гаврилович
Мать:
Логиновская Екатерина Петровна
Ершово
, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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