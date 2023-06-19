Горбачёва (Логиновская) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва (Логиновская) Лидия Николаевна

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Место рождения

Ершово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1954

Отец: Козлов Николай Гаврилович

Мать: Логиновская Екатерина Петровна

Ершово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область