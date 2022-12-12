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Чекалова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1905 ст.

Муж: Чекалов Александр Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1905 ст.

Дочь: Чекалова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Чекалов Александр Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1908 ст.

Сын: Чекалов Иван Александрович

Отец ребёнка: Чекалов Александр Маркелович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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