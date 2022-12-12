Чекалова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1905 ст.
Дочь: Чекалова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Чекалов Александр Маркелович
Рождение ребёнка
02.01.1908 ст.
Сын: Чекалов Иван Александрович
Отец ребёнка: Чекалов Александр Маркелович
Смерть
Неизвестно