Устиния Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Егор Галактионов
Отец ребёнка: Галактион Акимов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Леон Галактионов
Отец ребёнка: Галактион Акимов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Галактионова
Отец ребёнка: Галактион Акимов
Работа или профессия
Неизвестно