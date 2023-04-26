Устиния Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Егор Галактионов

Отец ребёнка: Галактион Акимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Леон Галактионов

Отец ребёнка: Галактион Акимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Галактионова

Отец ребёнка: Галактион Акимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно