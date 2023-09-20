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Козырева Галина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1955

Отец: Капустин Евгений Иванович

Мать: Капустина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1978

Сын: Козырев Игорь Витальевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1985

Сын: Козырев Антон Витальевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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