Козырева Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1955
Рождение ребёнка
16.07.1978
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1985
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности