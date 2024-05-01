Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудин Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чепайкина (Дудина) Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дудин Иван Иванович
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1895
Сын: Дудин Иван Иванович
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дудин Павел Иванович
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дудин Федор Иванович
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бродникова (Дудина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дудин Илья Иванович
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мошкина (Дудин) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович
Россия д.Романовка
Смерть
Неизвестно