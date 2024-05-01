Елена Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1876

Сын: Дудин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
1884

Сын: Дудин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чепайкина (Дудина) Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Дудин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Дудин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дудин Павел Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дудин Федор Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бродникова (Дудина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дудин Илья Иванович

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мошкина (Дудин) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Дудин Иван Федорович

Россия д.Романовка
Смерть
Неизвестно

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