Агриппина Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгриппина Климентовна

Агриппина Климентовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1819 ст.

Дочь: Назарова Дарья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Федотович

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемница крестьянская жена Ксения Ивановна Источник: ГАРО, н.п. Константиново, Ф.627, О.249, Д.90
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.