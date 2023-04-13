Щетинин Абрам Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Абрам Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
30.11.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.05.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Дарья Васильевна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно