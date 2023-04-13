Щетинин Абрам Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1887
Рождение ребёнка
12.12.1888
Рождение ребёнка
30.11.1889
Рождение ребёнка
04.10.1891
Рождение ребёнка
24.01.1894
Рождение ребёнка
05.05.1897
Рождение ребёнка
26.02.1899
Рождение ребёнка
31.05.1902
Рождение ребёнка
1904
Работа или профессия
Неизвестно