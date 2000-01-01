Никита Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Евсеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Евсей Захаров

Мать: Лукерья Абрамова

Смерть
1796
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