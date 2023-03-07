Логинов Нефед (Нефедко) Софонеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиОколо 1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Логинов Самсон (Самсонко) Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Логинов Василий (Васка) Нефедов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Логинов Агей (Агейко) Нефедов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1695