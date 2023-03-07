Логинов Нефед (Нефедко) Софонеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Нефед (Нефедко) Софонеев

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Место рождения

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

Около 1695

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Логинов Самсон (Самсонко) Данилов

Мать: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Логинов Василий (Васка) Нефедов

Мать ребёнка: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Логинов Агей (Агейко) Нефедов

Мать ребёнка: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1695
Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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