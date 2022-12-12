Шинкарев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкарев Владимир

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

31.07.1910

Дата смерти

28.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкарева Мария

Туркмения, с. Чарджоу
Рождение ребёнка
28.09.1939

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Шинкарева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинкарева Мария

Смерть
28.01.1971
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