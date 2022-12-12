Шинкарев Владимир
Место рождения
Дата рождения31.07.1910
Дата смерти28.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкарева Мария
Туркмения, с. Чарджоу
Рождение ребёнка
28.09.1939
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Шинкарева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинкарева Мария
Смерть
28.01.1971