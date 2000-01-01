Плетенёв Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенёв Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Плетенёв Гавриил

Мать: Плетенева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

совхоз Ялтинский, Чистопольского района, Кокчетавской области, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

совхоз Ялтинский, Чистопольского района, Кокчетавской области, Казахстан
Смерть
1988
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