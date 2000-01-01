Плетенёв Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Плетенёв Гавриил
Мать: Плетенева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
совхоз Ялтинский, Чистопольского района, Кокчетавской области, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
совхоз Ялтинский, Чистопольского района, Кокчетавской области, Казахстан
Смерть
1988