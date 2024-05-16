Качур (Бондарева) Анастасия Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.01.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1985
Отец: Бондарев Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.2011
Дочь: Качур Алина Евгеньевна
Отец ребёнка: Качур Евгений Вячеславович
Рождение ребёнка
24.07.2016
Дочь: Качур Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Качур Евгений Вячеславович