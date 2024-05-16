Качур (Бондарева) Анастасия Викторовна 07.01.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Качур (Бондарева) Анастасия Викторовна

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

07.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1985

Отец: Бондарев Виктор

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качур Евгений Вячеславович

Рождение ребёнка
08.02.2011

Дочь: Качур Алина Евгеньевна

Отец ребёнка: Качур Евгений Вячеславович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.07.2016

Дочь: Качур Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Качур Евгений Вячеславович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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