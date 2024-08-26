Фёкла Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Смирнов Игнатий Филимонов

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.07.1905

Муж: Смирнов Игнатий Филимонов

Восприемник
04.11.1906
Михаил Дмитриевич Краев
Восприемник
18.10.1909
Дмитрий Дмитриевич Краев
Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: (Смирнова) Татьяна

Отец ребёнка: Смирнов Игнатий Филимонов

Восприемник
10.08.1911
Наталья Романовна Смирнова
Рождение ребёнка
18.06.1913

Сын: Смирнов Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Смирнов Игнатий Филимонов

Смерть
Неизвестно

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