Фёкла Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.07.1905
Восприемник
04.11.1906
Михаил Дмитриевич Краев
Восприемник
18.10.1909
Дмитрий Дмитриевич Краев
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: (Смирнова) Татьяна
Отец ребёнка: Смирнов Игнатий Филимонов
Восприемник
10.08.1911
Наталья Романовна Смирнова
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Смирнов Сергей Игнатьевич
Отец ребёнка: Смирнов Игнатий Филимонов
Смерть
Неизвестно