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Маркевич Харитина Симоновна

Место рождения

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.10.1877 ст.

Муж: Маркевич Николай Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1878 ст.

Дочь: Пузыня (Маркевич) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.

Сын: Маркевич Прокофий Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.

Дочь: Маркевич Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.

Сын: Маркевич Александр Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1891 ст.

Дочь: Маркевич Федора Николаевна

Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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