Маркевич Харитина Симоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1878 ст.
Дочь: Пузыня (Маркевич) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.
Сын: Маркевич Прокофий Николаевич
Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.
Дочь: Маркевич Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.
Сын: Маркевич Александр Николаевич
Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1891 ст.
Дочь: Маркевич Федора Николаевна
Отец ребёнка: Маркевич Николай Иванович
Смерть
Неизвестно