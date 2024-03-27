Илметка Аймяков
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1689
Дата смерти1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1689
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1727
Сын: Мамадали Ильметов Гади Мулла
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1730
Сын: Мурадали Илметов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1748