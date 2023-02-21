Мельников Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1930

Сын: Мельников Агадар Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Александра Игнатьевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Александра Игнатьевна

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