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Венгринович Владимир Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953

Отец: Венгринович Лев Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1980

Сын: Венгринович Семён Владимирович

Мать ребёнка: Венгринович Тина Зиновьевна

Рождение ребёнка
01.11.1988

Дочь: Венгринович Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Венгринович Тина Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгринович Тина Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана