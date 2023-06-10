Венгринович Владимир Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953
Отец: Венгринович Лев Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1980
Сын: Венгринович Семён Владимирович
Мать ребёнка: Венгринович Тина Зиновьевна
Рождение ребёнка
01.11.1988
Дочь: Венгринович Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Венгринович Тина Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана