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Токмаков Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Токмаков Григорий Лукьянович Большой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Токмаков Григорий Лукьянович Меньший

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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