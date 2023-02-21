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Легконравов Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Легконравов Дмитрий Демидович

Мать: Легконравова Федора М

Рождение ребёнка
1870

Сын: Легконравов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Легконравов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Легконравов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Легконравов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1881

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Легконравов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легконравов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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