Легконравов Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
1870
Сын: Легконравов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Легконравов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1877
Сын: Легконравов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Легконравов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
15.06.1881
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1883
Сын: Легконравов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Легконравов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Легконравова Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно