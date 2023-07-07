Нестеренко (Демченкова) Иулиания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Демченкова) Иулиания

Место рождения

Староселье, Черкасская область, Украина

Дата рождения

22.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1897

Отец: Демченков Тихон

Мать: Демченкова Лукия

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/search/ark:/61903/1:1:6XCS-5NF8
Бракосочетание
11.06.1918

Муж: Нестеренко Давид

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-GVV4
Рождение ребёнка
22.04.1920

Сын: Нестеренко Игнатий

Отец ребёнка: Нестеренко Давид

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTN-M7G2
Смерть
Неизвестно