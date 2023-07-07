Нестеренко (Демченкова) Иулиания
Место рожденияСтароселье, Черкасская область, Украина
Дата рождения22.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1897
Отец: Демченков Тихон
Мать: Демченкова Лукия
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/search/ark:/61903/1:1:6XCS-5NF8
Бракосочетание
11.06.1918
Муж: Нестеренко Давид
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-GVV4
Рождение ребёнка
22.04.1920
Сын: Нестеренко Игнатий
Отец ребёнка: Нестеренко Давид
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTN-M7G2
Смерть
Неизвестно