Усов Алексей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения03.10.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1837 ст.
Отец: Усов Димитрий Николаев
Мать: Усова Анна Арефьева
В ИВ Куйтун 1839 в доме №47 под №171 источник МК ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №504, стр. 75 актовая запись №44 https://yandex.ru/archive/catalog/c384e552-a6bc-4fd8-b803-404798... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №864, стр. 141 Актовая запись №2
Крещение
03.10.1837 ст.
источник МК ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №504, стр. 75 https://yandex.ru/archive/catalog/c384e552-a6bc-4fd8-b803-404798d126d6/75?center=1016+3491 Восприемники: Куйтунского эт... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1863 ст.
Дочь: (Усова) Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Усова Анастасия Григорьева
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №864, стр. 141
Рождение ребёнка
28.04.1867 ст.
Дочь: (Усова) Пелагея Алексиева
Мать ребёнка: Усова Анастасия Григорьева
Метрическая книга церквей Нижнеудинского уезда (1867 г.) 1 января 1867 — 31 декабря 1867 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №878, стр. 397 Актовая запись №30
Смерть
Неизвестно